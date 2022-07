Renzi asfalta i 5s e prepara lo scacco matto al reddito (Di sabato 16 luglio 2022) Il leader IV liquida l'"avvocaticchio", svela le colpe dei 5 Stelle e lancia la petizione contro il reddito grillino: "Obiettivo 100mila firme" Leggi su ilgiornale (Di sabato 16 luglio 2022) Il leader IV liquida l'"avvocaticchio", svela le colpe dei 5 Stelle e lancia la petizione contro ilgrillino: "Obiettivo 100mila firme"

Pubblicità

RobertoSignore7 : RT @alevabenecosi: #Renzi asfalta anche Mentana su Dadone e ministri 5s che non si dimettono. #maratonamentana - Damianodanny1 : TRAVAGLIO ASFALTA EU-GENIO FASCISTA SOTTO IL FASCISMO, ANTIFASCISTA DOPO CADUTA DA SCALFARI PASSA XDEMOCRATICO L… - NemNemecsek : RT @alevabenecosi: #Renzi asfalta anche Mentana su Dadone e ministri 5s che non si dimettono. #maratonamentana - danieledv79 : RT @alevabenecosi: #Renzi asfalta anche Mentana su Dadone e ministri 5s che non si dimettono. #maratonamentana - alevabenecosi : #Renzi asfalta anche Mentana su Dadone e ministri 5s che non si dimettono. #maratonamentana -