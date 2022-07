Morte Mario Piaciolla, i genitori del cooperante Onu presentano denuncia a Bogotà (Di sabato 16 luglio 2022) A due anni della Morte mai chiarita in Colombia, il 15 luglio 2020, di Mario Paciolla, all’epoca cooperante dell’Onu, i suoi genitori, Anna Maria Motta e Giuseppe Paciolla, hanno presentato ieri a Bogotà una denuncia al Procuratore generale della Nazione, Francisco Barbosa Delgado, contro due funzionari dell’Onu, Christian Thompson e Juan Vásquez, e quattro agenti di polizia. La denuncia, sostenuta dall’Associazione Rete dei difensori dei diritti umani della Colombia, riguarda le ipotesi di “alterazione della scena (della Morte) e ostruzione della giustizia”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 16 luglio 2022) A due anni dellamai chiarita in Colombia, il 15 luglio 2020, diPaciolla, all’epocadell’Onu, i suoi, Anna Maria Motta e Giuseppe Paciolla, hanno presentato ieri aunaal Procuratore generale della Nazione, Francisco Barbosa Delgado, contro due funzionari dell’Onu, Christian Thompson e Juan Vásquez, e quattro agenti di polizia. La, sostenuta dall’Associazione Rete dei difensori dei diritti umani della Colombia, riguarda le ipotesi di “alterazione della scena (della) e ostruzione della giustizia”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

amnestyitalia : Sono passati due anni da quando #MarioPaciolla è stato trovato morto in #Colombia. Un paese tra i più pericolosi al… - FerdiGiugliano : 'Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la mo… - AntonioMusella : #MarioPaciolla a 2 anni dalla morte, i genitori mettono sotto accusa funzionari Onu e polizia colombiana - brongosalvatore : RT @giovannasumarte: Due anni senza Mario. Due anni senza verità sulla sua morte. “Chi sa parli” chiedono i suoi genitori. Non arretriamo d… - NadiaCedrone : RT @giovannasumarte: Due anni senza Mario. Due anni senza verità sulla sua morte. “Chi sa parli” chiedono i suoi genitori. Non arretriamo d… -