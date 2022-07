Ladispoli, dal Ministero quasi 2 milioni per la nuova palestra del Di Vittorio (Di sabato 16 luglio 2022) Cerveteri – “L’Istituto Alberghiero Di Vittorio di Ladispoli avrà la prima palestra della sua storia. Come avevo assicurato, Città Metropolitana di Roma Capitale ha partecipato ad un bando Ministeriale per l’edilizia scolastica e ha ottenuto un finanziamento di oltre 1milione e 800mila euro per la realizzazione dell’impianto. Un impegno forte e preciso che avevo preso con i rappresentanti degli studenti, che ringrazio per avermi coinvolto e interessato, e con la Dirigenza Scolastica. Finalmente gli studenti del nostro territorio potranno svolgere attività fisica a scuola”. A dichiararlo è Alessio Pascucci, Consigliere comunale di Ladispoli e Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale. “Dopo anni di battaglie, mesi fa, incontrandomi con i rappresentanti degli studenti dell’Istituto Di ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 16 luglio 2022) Cerveteri – “L’Istituto Alberghiero Didiavrà la primadella sua storia. Come avevo assicurato, Città Metropolitana di Roma Capitale ha partecipato ad un bando Ministeriale per l’edilizia scolastica e ha ottenuto un finanziamento di oltre 1milione e 800mila euro per la realizzazione dell’impianto. Un impegno forte e preciso che avevo preso con i rappresentanti degli studenti, che ringrazio per avermi coinvolto e interessato, e con la Dirigenza Scolastica. Finalmente gli studenti del nostro territorio potranno svolgere attività fisica a scuola”. A dichiararlo è Alessio Pascucci, Consigliere comunale die Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale. “Dopo anni di battaglie, mesi fa, incontrandomi con i rappresentanti degli studenti dell’Istituto Di ...

