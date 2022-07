Kenya, la storia di mamma Josephine: «La siccità sta uccidendo i miei bambini» (Di sabato 16 luglio 2022) 45 anni, madre di 9 figli, racconta la crisi umanitaria nel suo Paese, dove il 27% della popolazione soffre la fame e la sete Leggi su vanityfair (Di sabato 16 luglio 2022) 45 anni, madre di 9 figli, racconta la crisi umanitaria nel suo Paese, dove il 27% della popolazione soffre la fame e la sete

Pubblicità

SorryNs : RT @RosannaMarani: Fonda il primo gattile in Kenya, Nicoletta Ghilberti racconta la sua storia - GINA32451015 : RT @RosannaMarani: Fonda il primo gattile in Kenya, Nicoletta Ghilberti racconta la sua storia - RosannaMarani : Fonda il primo gattile in Kenya, Nicoletta Ghilberti racconta la sua storia -