Giusto un anno fa come adesso, Harryaveva appena iniziato le vacanze dopo la delusione di Euro 2020 , finito con la sconfitta ai rigori nella finale contro ......e da farlo debuttare contro l'Inghilterra e contro un avversario complicato come Harry. Gatti ... "Bravissimo", ha detto di lui il Ct, rimastodalla sua duttilità. Purtroppo per lui il ... Kane stregato da Conte: "Allenamenti duri Mai stato così bene" Il centravanti e capitano del Tottenham ha parlato dopo le immagini delle sedute da "marines" in Corea che hanno fatto il giro del mondo, confermando il feeling speciale creatosi tra lo spogliatoio e ...