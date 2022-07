Inter-Monaco oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole precampionato 2022 (Di sabato 16 luglio 2022) Inter-Monaco sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su orario, canale e diretta streaming della seconda amichevole del precampionato 2022 dei nerazzurri. I ragazzi di Simone Inzaghi scendono in campo per la seconda volta nel loro ritiro contro il Monaco, formazione francese che disputerà i preliminari di Champions League.. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di sabato 16 luglio; la partita sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, e in streaming sul sito della stessa emittente. Sportface.it vi proporrà la diretta scritta. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022)sarà visibilein tv? Ecco le informazioni sudella secondadeldei nerazzurri. I ragazzi di Simone Inzaghi scendono in campo per la seconda volta nel loro ritiro contro il, formazione francese che disputerà i preliminari di Champions League.. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di sabato 16 luglio; la partita sarà trasmessa intv su Sportitalia, e insul sito della stessa emittente. Sportface.it vi proporrà lascritta. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace.

Pubblicità

Inter : Allenamento dei nerazzurri alla vigilia dell'amichevole contro il Monaco ?? - tvdellosport : MILAN E INTER IN ESCLUSIVA SU SPORTITALIA ?? Domani, in esclusiva su #Sportitalia, non perdere il derby a distanza… - infoitsport : Inter-Monaco, squadra (quasi) al completo per Inzaghi: le scelte – CdS - internewsit : Inter-Monaco, squadra (quasi) al completo per Inzaghi: le scelte - CdS - - GabrieleSchiavi : RT @digitalsat_it: Sabato con amichevoli Colonia-Milan e Inter-Monaco in diretta su Sportitalia -