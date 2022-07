Incidenti sul lavoro, autista muore folgorato in un cantiere Tav (Di sabato 16 luglio 2022) Un autista di 60 anni è morto folgorato a Calcinato (Brescia) mentre stava scaricando dal suo camion della terra rimossa proveniente dagli scavi del tunnel della Tav Brescia - Venezia. Ancora da ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 luglio 2022) Undi 60 anni è mortoa Calcinato (Brescia) mentre stava scaricando dal suo camion della terra rimossa proveniente dagli scavi del tunnel della Tav Brescia - Venezia. Ancora da ...

Pubblicità

DPCgov : #10luglio 1976: il guasto a un reattore di un’industria chimica sprigionò una nube tossica che contaminò un l'area… - serenel14278447 : Incidenti sul lavoro, autista muore folgorato in un cantiere Tav - MediasetTgcom24 : Incidenti sul lavoro, muore folgorato nel Bresciano in cantiere Tav #calcinato #bresciano - mattinodipadova : Incidenti sul lavoro: autista 60enne muore folgorato in un cantiere della Tav Brescia-Venezia - il_piccolo : Incidenti sul lavoro: autista 60enne muore folgorato in un cantiere della Tav Brescia-Venezia -