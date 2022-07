Ilary Blasi e Francesco Totti | le loro firme non lasciano dubbi | come andrà a finire tra i due

Leggi su esclusiva

(Di sabato 16 luglio 2022)continuano ad essere i vip più popolari e i media non riescono a non parlare di: spunta un altro dettaglio sulla coppia Il gossip non si ferma e continua da giorni a parlare della coppia più nota e amata da sempre.sono i protagonisti del web e nonostante abbiano fatto le valigie per prendersi qualche giorno di pausa, l’Italia intera non fa altro che pensare a(Instagram)Si erano giurati amore eterno, ma anche la coppia più bella non è riuscita a resistere agli eventi della vita ed ha ceduto, lasciando tutti a bocca aperta....