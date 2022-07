F1, Max Verstappen si confessa: ecco perché la Ferrari era più veloce (Di sabato 16 luglio 2022) Il campione del mondo, Max Verstappen, ha raccontato un retroscena sul dominio della Ferrari in Austria. ecco i motivi della sconfitta della Red Bull. Charles Leclerc è tornato a vincere un Gran Premio dopo, esattamente, 3 mesi dal trionfo in Australia. Un tabù iniziato con il sesto posto ad Imola e continuato nelle successive tappe. Il monegasco è riuscito, finalmente, ad avere la meglio su Max Verstappen. L’olandese era il grande favorito alla vigilia, sul circuito del Red Bull Ring, avendo trionfato in tre delle ultime quattro edizioni. La Ferrari, invece, è riuscita a dominare la scena su uno dei tracciati che avrebbe dovuto esaltare le caratteristiche della rivale RB18. Max Verstappen (Ansa Foto)L’auto ad effetto suolo austriaca, infatti, aveva sempre fatto la ... Leggi su chenews (Di sabato 16 luglio 2022) Il campione del mondo, Max, ha raccontato un retroscena sul dominio dellain Austria.i motivi della sconfitta della Red Bull. Charles Leclerc è tornato a vincere un Gran Premio dopo, esattamente, 3 mesi dal trionfo in Australia. Un tabù iniziato con il sesto posto ad Imola e continuato nelle successive tappe. Il monegasco è riuscito, finalmente, ad avere la meglio su Max. L’olandese era il grande favorito alla vigilia, sul circuito del Red Bull Ring, avendo trionfato in tre delle ultime quattro edizioni. La, invece, è riuscita a dominare la scena su uno dei tracciati che avrebbe dovuto esaltare le caratteristiche della rivale RB18. Max(Ansa Foto)L’auto ad effetto suolo austriaca, infatti, aveva sempre fatto la ...

