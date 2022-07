Centrodestra | la trappola da evitare in questa crisi | attenzione al Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 luglio 2022) Draghi, come tutti i banchieri centrali, non avrà un cuore, però ha le palle. I grillini invece hanno solo delle palline sgonfiate. Si illudevano che Super Mario fosse più attaccato alla poltrona di loro ma, da pokerista quale è, l'ex governatore è andato a vederne il bluff. Il premier si è dimesso per non restare ostaggio dei ricatti di Conte, consapevole che, se avesse ceduto, poi sarebbe diventato ostaggio di quelli della Lega, e a seguire del Pd e di Forza Italia. Non è cosa da lui, che di mestiere non fa il politico né ambisce a diventarlo. Infatti chi lo conosce bene è convinto che non tornerà indietro, malgrado stia ricevendo autorevolissime pressioni. Le dimissioni di Draghi sono il fallimento del Pd, che per interessi di bottega da tre anni fa finta che M5S sia una forza di governo responsabile e fattiva, cosa che il Salvini del Papeete, già nell'agosto del 2019, aveva capito ...