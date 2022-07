Vi ricordate Eddy Martens | l’ex compagno di Antonella Clerici e padre di Maelle? Cosa fa oggi e dove vive

(Di venerdì 15 luglio 2022)hanno fatto sognare milioni di italiani con la loro storia passionale e spesso tormentata: i due sono stati insieme per circa dieci anni e dal loro tenero amore è nata, l’unica figlia della bella conduttrice.è ritornato nel suo Paese e conduce una vita ordinaria, fatta di cose semplici e lontane dai riflettori. L’amore traUna storia durata dieci anni che li ha visti spesso travolti da scandali e pressioni dovuti ai pregiudizi della gente sulla loro differenza di età. Tra i due ex connti, infatti, c’è una grande differenza di età e uno stile di vita molto distante e ...

Pubblicità

Kronic

La sua storia conMartens , iniziata nel 2007 e dalla quale è nata l'unica figlia di Antonella,... Un'altra sua ex molto conosciuta è proprio la Clerici,E' successo diversi anni fa, ma ...ForseSean Patrick Flanery dai tempi de I l giovane Indiana Jones . Bene, come per tutti, ormai ... Donna D'Errico , Lin Shaye , Brian Maillard , Sydney Scotia , Charley Koontz , Sonya, ... Eddy Martens, ve lo ricordate l'ex di Antonella Clerici Ecco oggi com'è diventato