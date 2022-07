Un mese al lavoro con la Polizia per una studentessa 22enne dell’Unibg (Di venerdì 15 luglio 2022) Bergamo. Si è concluso nei giorni scorsi il primo tirocinio formativo alla Questura di Bergamo, riservato agli studenti del quarto anno del corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università di Bergamo nell’ambito della convenzione sottoscritta nell’ottobre 2021 in base all’”Accordo Quadro di Collaborazione tra l’Università degli Studi di Bergamo e la Questura” orobica, in vigore dal luglio 2021. La Convezione tende a favorire la cultura amministrativa e della sicurezza e muove dal convincimento condiviso dell’opportunità di favorire l’incontro tra l’attività didattico formativa svolta dall’Università con il mondo del lavoro, instaurando e sviluppando adeguate forme di collaborazione e d’intesa per consentire il raccordo tra l’attività di formazione giuridica svolta dal Dipartimento di Giurisprudenza e l’attività di cura dell’interesse pubblico svolta dalla Questura ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 15 luglio 2022) Bergamo. Si è concluso nei giorni scorsi il primo tirocinio formativo alla Questura di Bergamo, riservato agli studenti del quarto anno del corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università di Bergamo nell’ambito della convenzione sottoscritta nell’ottobre 2021 in base all’”Accordo Quadro di Collaborazione tra l’Università degli Studi di Bergamo e la Questura” orobica, in vigore dal luglio 2021. La Convezione tende a favorire la cultura amministrativa e della sicurezza e muove dal convincimento condiviso dell’opportunità di favorire l’incontro tra l’attività didattico formativa svolta dall’Università con il mondo del, instaurando e sviluppando adeguate forme di collaborazione e d’intesa per consentire il raccordo tra l’attività di formazione giuridica svolta dal Dipartimento di Giurisprudenza e l’attività di cura dell’interesse pubblico svolta dalla Questura ...

