Ultime Notizie – Porti | Musolino Civitavecchia | “Ripartono crociere di lusso a Gaeta”

(Di venerdì 15 luglio 2022) Riprende la stagione crocieristica anche nel porto di: si tratta di una ripartenza caratterizzata da navi di. Il prossimo 25 luglio è previsto, infatti, l’approdo nello scalo pontino della Royal Clipper, una delle navi ammiraglie della flotta Star Clippers Ltd, veliero da crociera di cinque alberi e 134 metri di lunghezza. La crociera partirà e terminerà al porto didove si imbarcheranno circa 200 passeggeri e, prima di arrivare a, toccherà Ponza, Palmarola, Amalfi, Sorrento, Taormina e Lipari. Oltre alla tappa di luglio, per la Royal Clipper sono previsti altri tre accosti tra agosto e settembre. “Finalmente ripartiamo con leanche nel porto di. L’arrivo della Royal Clipper non è una cosa da poco per il network dei ...

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Ambasciata #Usa agli americani, lasciate subito l’Ucraina. ?? #Kiev: almeno 23 persone m… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Attaccate le due grandi università di #Mykolaiv ?? #Kiev: 38.000 soldati russi uccisi d… - TrendOnline : #RedditoCittadinanza: ecco chi sono gli sfortunati che non hanno ricevuto il #Pagamento dell'#INPS e che dovranno a… - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 15-07-2022 ore 17:10 - #Ultime #Notizie #15-07-2022 #17:10 -

Sky Tg24

Sono 96.384 i nuovi casi di Covid - 19 registrati nelle24 ore in Italia, secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. 134 i decessi. Con 391.008 tamponi processati, il tasso di positività si attesta al 24,6%. 395 i pazienti ...Dalle dichiarazioni viste nellesettimane da parte di vari esponenti, la discussione appariva ancora aperta. Nel frattempo le indagini presso le banche evidenziano un modesto irrigidimento ... Crisi di governo, M5S: Conte non ha chiesto dimissioni ministri prima di mercoledì. LIVE Sole Nieminem, ultra 95enne atleta finlandese, si è aggiudicata l’oro della sua categoria ai campionati mondiali Orienteering, in corso sul Gargano e in Foresta Umbra fino a domani - sabato 16 luglio.A confermare le indiscrezioni delle ultime ore è lo stesso presidente del club svizzero, Christian Constantin, a "Blick": "È vero, siamo in contatto da settimane". SuperMario, 31 anni ...