Ultime Notizie – Dimissioni Draghi, Washington Post: “Se resta vantaggio per Italia” (Di venerdì 15 luglio 2022) “Vertiginose turbolenze politiche” stanno attraversando l’Italia dopo le Dimissioni rassegnate dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Così si apre l’articolo che il Washington Post dedica alla crisi Italiana, sottolineando come “ci sono evidenti ragioni” per cui il nostro Paese “trarrebbe vantaggio dal mantenere intatto il suo governo ancora per un po'” alla luce delle importani scadenze dei prossimi mesi, dall’approvazione della legge di bilancio alle riforme necessarie per ricevere i fondi del piano europeo per la ripresa dalla pandemia. “Draghi, se si riuscirà a convincerlo a restare, potrebbe rimettere insieme le cose con l’ennesimo voto di fiducia, legato esclusivamente all’esistenza del governo”, prosegue il giornale, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 15 luglio 2022) “Vertiginose turbolenze politiche” stanno attraversando l’dopo lerassegnate dal presidente del Consiglio, Mario. Così si apre l’articolo che ildedica alla crisina, sottolineando come “ci sono evidenti ragioni” per cui il nostro Paese “trarrebbedal mantenere intatto il suo governo ancora per un po'” alla luce delle importani scadenze dei prossimi mesi, dall’approvazione della legge di bilancio alle riforme necessarie per ricevere i fondi del piano europeo per la ripresa dalla pandemia. “, se si riuscirà a convincerlo are, potrebbe rimettere insieme le cose con l’ennesimo voto di fiducia, legato esclusivamente all’esistenza del governo”, prosegue il giornale, ...

