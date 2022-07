Ucraina, vice presidente Camera commercio: "Grano? Non ci sarà crisi alimentare" (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Non ci sarà una crisi alimentare. La situazione del blocco del Grano è stata superata non grazie agli sforzi di Mosca, ma nonostante gli sforzi di Mosca. Inoltre abbiamo buone previsioni per la raccolta del Grano: quest'anno sarà minore rispetto all'anno precedente ma la nostra visione è ottimistica in quanto grazie al cambiamento climatico sarà possibile fare due raccolte all'anno". Oleg Nikolenko, primo vice presidente della Camera di commercio nazionale è fiducioso. "E' cambiata la configurazione militare a favore delle forze armate ucraine dopo la liberazione dell'Isola dei Serpenti che era stata occupata dai russi - aggiunge all'Adnkronos - Tra la foce del Danubio ed ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Non ciuna. La situazione del blocco delè stata superata non grazie agli sforzi di Mosca, ma nonostante gli sforzi di Mosca. Inoltre abbiamo buone previsioni per la raccolta del: quest'annominore rispetto all'anno precedente ma la nostra visione è ottimistica in quanto grazie al cambiamento climaticopossibile fare due raccolte all'anno". Oleg Nikolenko, primodelladinazionale è fiducioso. "E' cambiata la configurazione militare a favore delle forze armate ucraine dopo la liberazione dell'Isola dei Serpenti che era stata occupata dai russi - aggiunge all'Adnkronos - Tra la foce del Danubio ed ...

