Traffico Roma del 15-07-2022 ore 13:30 (Di venerdì 15 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani incidente con difficoltà di transito su via del Casale di San Basilio altezza via Morrovalle e poi via Appia incrocio con via Al Quarto Miglio risolti invece problemi legati all’incidente avvenuto sulla tangenziale est tra salari e Corso di Francia verso lo stadio Olimpico regolare il Traffico sul Raccordo Anulare e sul percorso Urbano della A24 per Teramo ricordiamo i lavori di riqualificazione del Ponte dell’Industria tra le 5:38 fino alle 19 di luglio biglietto di transito nelle due direzioni all’occorrenza si potrà utilizzare il ponte Testaccio oppure Ponte Marconi mentre per quanto riguarda il trasporto ferroviario sospesa la circolazione dei treni sulla linea Roma Sulmona per incendio nei pressi dei Binari tra ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani incidente con difficoltà di transito su via del Casale di San Basilio altezza via Morrovalle e poi via Appia incrocio con via Al Quarto Miglio risolti invece problemi legati all’incidente avvenuto sulla tangenziale est tra salari e Corso di Francia verso lo stadio Olimpico regolare ilsul Raccordo Anulare e sul percorso Urbano della A24 per Teramo ricordiamo i lavori di riqualificazione del Ponte dell’Industria tra le 5:38 fino alle 19 di luglio biglietto di transito nelle due direzioni all’occorrenza si potrà utilizzare il ponte Testaccio oppure Ponte Marconi mentre per quanto riguarda il trasporto ferroviario sospesa la circolazione dei treni sulla lineaSulmona per incendio nei pressi dei Binari tra ...

Pubblicità

il_cappellini : Sto guidando in centro a Roma, c'è così traffico che sto dando nuovo senso allo slogan elettorale 'La città dei 15… - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Via Carlo Alberto ??????#traffico rallentato altezza Via di Sant'Antonio all'Esquilino #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Casalotti Via Santa Seconda ??????#traffico rallentato in entrambe le direzioni #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 12:32 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - PendolariRMNord : @astralmobilita @ferpress @Ferrovieit @FerrovieInfo @RegioneLazio Linea Roma - Vigna Clara: traffico regolare dalle… -