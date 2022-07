The Final Girls: una parodia horror metariflessiva (Di venerdì 15 luglio 2022) The Final Girls è una commedia horror del 2015 con Taissa Farmiga (sorella di Vera Farmiga) e Nina Dobrev. Lo slasher è uno dei sottogeneri horror più diffusi e abusati. Una tipologia vista in tutte le salse, che bene o male ripropone sempre gli stessi stereotipi e le medesime situazioni. Ormai l’originalità è rara, e si guarda di più al buon confezionamento (un esempio è la trilogia di Fear Street). L’unico modo per trovare uno spiraglio di luce avviene attraverso un autoironico citazionismo. Con un format così consolidato e saturato come quello dello slasher, l’unica via per riproporre in modo interessante la stessa solfa è la parodia. Ed è proprio grazie ad un ironia scherzosa e metariflessiva che questo The Final Girls dona una boccata d’aria ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 15 luglio 2022) Theè una commediadel 2015 con Taissa Farmiga (sorella di Vera Farmiga) e Nina Dobrev. Lo slasher è uno dei sottogeneripiù diffusi e abusati. Una tipologia vista in tutte le salse, che bene o male ripropone sempre gli stessi stereotipi e le medesime situazioni. Ormai l’originalità è rara, e si guarda di più al buon confezionamento (un esempio è la trilogia di Fear Street). L’unico modo per trovare uno spiraglio di luce avviene attraverso un autoironico citazionismo. Con un format così consolidato e saturato come quello dello slasher, l’unica via per riproporre in modo interessante la stessa solfa è la. Ed è proprio grazie ad un ironia scherzosa eche questo Thedona una boccata d’aria ...

Pubblicità

acmilan : The final session of a great first week back ?? L’ultima sessione della prima settimana di preparazione ??… - _Bassene_ : RT @acmilan: The final session of a great first week back ?? L’ultima sessione della prima settimana di preparazione ?? #SempreMilan htt… - susydigennaro : RT @napolimagazine: A CESENATICO - 'Open the Top', una Final 4 da grandi: nel week end gli ultimi 12 scudetti arancioblu per le squadre del… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: A CESENATICO - 'Open the Top', una Final 4 da grandi: nel week end gli ultimi 12 scudetti arancioblu per le squadre del… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: A CESENATICO - 'Open the Top', una Final 4 da grandi: nel week end gli ultimi 12 scudetti arancioblu per le squadre del… -