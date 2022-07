Terremoto a Montecatini | arrestato il comandante dei vigili | ' Lesioni e sequestro di persona'

(Di venerdì 15 luglio 2022)alla polizia municipale diTerme (Pistoia). Sono stati arrestati ai domiciliari ildella polizia municipale Domenico Gatto e un agente in servizio al comando. Inoltre ...

Terremoto alla polizia municipale di Montecatini Terme (Pistoia). Sono stati arrestati ai domiciliari il comandante della polizia municipale Domenico Gatto e un agente in servizio al comando. Divieto di dimora per un altro agente, 6 gli indagati. Sono inoltre ritenuti responsabili del reato di sequestro di persona, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio ...