Storia della startup che ha trascinato Google davanti all'Antitrust (Di venerdì 15 luglio 2022) L'italiana Hoda da anni sta cercando di creare un mercato alternativo per la monetizzazione dei dati, in mano agli utenti, ma si scontra con il blocco dei grandi operatori. Come Google. Per la prima volta un'autorità sulla concorrenza si interroga su temi di privacy Leggi su wired (Di venerdì 15 luglio 2022) L'italiana Hoda da anni sta cercando di creare un mercato alternativo per la monetizzazione dei dati, in mano agli utenti, ma si scontra con il blocco dei grandi operatori. Come. Per la prima volta un'autorità sulla concorrenza si interroga su temi di privacy

