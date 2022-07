Siccità: fontana a secco a Jesi, assessore adotta pesci rossi (Di venerdì 15 luglio 2022) A seguito dell'ordinanza con cui il sindaco di Jesi (Ancona) sta cercando di contenere il consumo di acqua, una decina di pesci rossi che vivono nella fontana dei giardini pubblici sono stati '... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) A seguito dell'ordinanza con cui il sindaco di(Ancona) sta cercando di contenere il consumo di acqua, una decina diche vivono nelladei giardini pubblici sono stati '...

mariali94316534 : RT @qn_giorno: Siccità, Fontana: situazione sempre più critica, scorte per agricoltura in esaurimento - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Emergenza siccità in #Lombardia, tra 10 giorni finisce l'acqua. L'allarme del governatore Fontana: 'L'auspicio è che co… - LaNotiziaTweet : Emergenza siccità in #Lombardia, tra 10 giorni finisce l'acqua. L'allarme del governatore Fontana: 'L'auspicio è ch… - MassimoSertori_ : RT @Agricolae1: #Siccità, @RegLombardia. @FontanaPres-@MassimoSertori_: Situazione sempre più critica, scorte #agricoltura in esaurimento h… - infoitinterno : Siccità, l'allarme di Fontana: In Lombardia abbiamo acqua solo fino al 25 luglio -