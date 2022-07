Scalfari | Mattarella e Draghi alla camera ardente

Pubblicità

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella per la scomparsa di Eugenio #Scalfari: - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Mattarella alla camera ardente di Scalfari - - vivereitalia : Scalfari, Mattarella alla camera ardente per rendergli omaggio - jmarzola1 : RT @LaStampa: Scalfari, Draghi e Mattarella alla camera ardente - MutiCarla : L'ultimo saluto a Eugenio Scalfari: il cordoglio di Mattarella e Draghi, il saluto del Papa -

Roma, 15 luglio 2022 Il Presidente della Repubblicaha portato l'ultimo saluto ad Eugenioalla camera ardente allestita a Roma. Il giornalista, fondatore del quotidiano La Repubblica, aveva 98 anni. / QuirinaleE' stata aperta la camera ardente in Campidoglio a Roma per l'ultimo saluto ad Eugenio. La sala della Protomoteca comincia a riempirsi di amici e curiosi che voglio salutare per ......Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e' arrivato in Campidoglio per rendere omaggio a Eugenio Scalfari, il fondatore di ...E' stata aperta la camera ardente in Campidoglio a Roma per l'ultimo saluto ad Eugenio Scalfari ... stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che e' stato accolto dal sindaco Gualtieri.