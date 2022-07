Omicidio Mollicone, la Procura pronta al ricorso. Insulti ai Mottola: “Bastardi, assassini” (Di venerdì 15 luglio 2022) Insulti ai Mottola dai parenti di Serena Mollicone, lacrime e abbracci fra chi sosteneva gli imputati accusato dalla Procura di Cassino di Omicidio e “assolti per non aver commesso il fatto” e, nel caso dei carabinieri Quatrale e Suprano, “assolti perché il fatto non sussiste” Scoppia il finimondo dentro e fuori dall’aula alla lettura della sentenza che assolve i tre membri della famiglia Mottola e i due carabinieri per l’Omicidio Mollicone, la diciottenne ammazzata 21 anni fa. “È uscita la verità”, ha commentato, a caldo, Marco Mottola immediatamente dopo la lettura della sentenza, accolta con lacrime e abbracci dagli imputati e dalle loro famiglie. “La verità è ben altra, non ci fermeremo di fronte a questa meschinità”, ha detto ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 luglio 2022)aidai parenti di Serena, lacrime e abbracci fra chi sosteneva gli imputati accusato dalladi Cassino die “assolti per non aver commesso il fatto” e, nel caso dei carabinieri Quatrale e Suprano, “assolti perché il fatto non sussiste” Scoppia il finimondo dentro e fuori dall’aula alla lettura della sentenza che assolve i tre membri della famigliae i due carabinieri per l’, la diciottenne ammazzata 21 anni fa. “È uscita la verità”, ha commentato, a caldo, Marcoimmediatamente dopo la lettura della sentenza, accolta con lacrime e abbracci dagli imputati e dalle loro famiglie. “La verità è ben altra, non ci fermeremo di fronte a questa meschinità”, ha detto ...

Pubblicità

fanpage : 'Non ci fermeremo di fronte a questa meschinità. ' Le primissime reazioni dopo la sentenza dell'assoluzione dei Mot… - RaiNews : Attesa in serata la #sentenza del processo per l' #omicidio di #SerenaMollicone, la 18enne di #Arce uccisa 21 anni… - RaiNews : Omicidio #Mollicone: tutti assolti, in aula si leva il grido 'Vergogna!' - aldoceccarelli : RT @Agenzia_Ansa: L'omicidio di #SerenaMollicone: i giudici, dopo una camera di consiglio fiume durata quasi 9 ore, hanno fatto cadere le a… - mc_mcampo12 : RT @chilhavistorai3: +++ Delitto di Arce: Assolti tutti gli imputati per l’omicidio di Serena Mollicone. La sentenza della Corte d’Assise d… -