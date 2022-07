Nations League di volley, l’Italdonne vola in semifinale (Di venerdì 15 luglio 2022) Ankara – L’Italia è tra le migliori quattro della volleyball Nations League 2022. Le azzurre hanno superato la Cina all’Ankara Sports Hall 3-1 (25-22; 25-19; 24-26; 25-22) nella sfida valida per i quarti di finale delle Finals al termine di una partita giocata con ordine, attenzione e pazienza. Top scorer del match Paola Egonu (36 punti), letteralmente imprendibile e decisiva con i suoi attacchi e servizi. Un mix perfetto per disinnescare il gioco imprevedibile e veloce delle cinesi e spalancare le porte delle semifinali alle campionesse d’Europa in carica sostenute a bordo campo dal Segretario Generale della Fipav, Stefano Bellotti. L’Italia tornerà in campo sabato 16 luglio (orario ancora da stabilire) contro la vincente di Turchia – Thailandia (si gioca questa sera alle 17:30 italiane in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 luglio 2022) Ankara – L’Italia è tra le migliori quattro dellaball2022. Le azzurre hanno superato la Cina all’Ankara Sports Hall 3-1 (25-22; 25-19; 24-26; 25-22) nella sfida valida per i quarti di finale delle Finals al termine di una partita giocata con ordine, attenzione e pazienza. Top scorer del match Paola Egonu (36 punti), letteralmente imprendibile e decisiva con i suoi attacchi e servizi. Un mix perfetto per disinnescare il gioco imprevedibile e veloce delle cinesi e spalancare le porte delle semifinali alle campionesse d’Europa in carica sostenute a bordo campo dal Segretario Generale della Fipav, Stefano Bellotti. L’Italia tornerà in campo sabato 16 luglio (orario ancora da stabilire) contro la vincente di Turchia – Thailandia (si gioca questa sera alle 17:30 italiane in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su ...

Eurosport_IT : SIAMO IN SEMIFINALEEEEEEEEEEEE?????? L'Italia batte 3-1 la Cina trascinata da una super Paola Egonu e avanza al turn… - ItaliaTeam_it : VITTORIA! ?????? Nelle Finals di Nations League Cina superata 3-1, ad Ankara l'Italia vola in semifinale!… - Coninews : AZZURRE STRAORDINARIEEEEE! ?? Ad Ankara l'Italia si impone per 3-1 sulla Cina e stacca il pass per le semifinali de… - Martinacon00 : RT @prdvolley: Sfidiamo le padrone di casa davanti al loro pubblico, in una fornace rossa e bianca ???? Sarà Italia - Turchia la semifinale… - CalcioTime_it : Con una prova magistrale, l’Italia femminile del volley prevale sulla Cina con il punteggio di 3-1 e stacca il bigl… -