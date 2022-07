LIVE World Games 2022 in DIRETTA | attesa per Cinzia Noziglia nell’arco e Sveva Melillo nella muaythai L’Italia sfida la Spagna nella canoa polo

(Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DI OGGI DEIE GLI ITALIANI IN GARA 17.50– Inizia latra Italia e17.46– Tra pochi minuti in vasca Italia-17.40 SQUASH – Così i primi due quarti di finale del Plate maschile: Gordon (Usa)-Garcia Pollan (Esp) 2-0, Conroy (Irl)-Jarota (Pol) 1-2 17.35 ORIENTEERING – L’ucraino Kratov vince la sprint maschile, argento per il canadese Graham, bronzo per lo statunitense Ahlswede 17.30 ARRAMPICATA LIBERA – Questi i qualificati per la finale del Boulder: Fujii (Jpn), Peharc (Slo), Marcus (Isr), Uznik (Aut), Ogata (Jpn), Collin (Bel) 17.24– La Nuova Zelanda ...

LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Giuseppe Seimandi è ai quarti nell'arco nudo! Virag in finale nello sci nautico CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il medagliere dei World Games 2022 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona giornata di gare dei World Games 2022. A Birmingham ( ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI OGGI DEI WORLD GAMES (15 LUGLIO) PROGRAMMA DI OGGI DEI WORLD GAMES E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 3.20: Per oggi è tutto, grazie per averci s ...