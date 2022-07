La Spal presenta le nuove maglie per la stagione 2022 dove tutto è iniziato (Di venerdì 15 luglio 2022) L’identità sta nella nostra storia. La maglia gara home 22/23 alle tradizionali righe biancazzurre abbina tre bande centrali di larghezza maggiore su cui, con una stampa tono su tono, viene ripetuto il nome completo del club: Società Polisportiva Ars et Labor, da cui nasce il famoso acronimo S.P.A.L. La nuova ‘Home’ con collo a polo in maglieria e chiusura a tre bottoni, sul petto riproduce a destra il Macron Hero in stampa siliconata e a sinistra, lo stemma del club estense nella sua versione classica. Il backneck è personalizzato con i colori, il logo sociale ed il motto “NON CAMMINERAI MAI SOLA” a sottolineare il forte senso di appartenenza di tutti coloro che amano i colori biancoazzurri. Nel colletto è presente un tape tricolore, visibile sia all’interno che all’esterno, mentre nel retro-collo ritroviamo la scritta SOCIETÀ POLISPORTIVA ARS ET LABOR, stampata in ... Leggi su influencertoday (Di venerdì 15 luglio 2022) L’identità sta nella nostra storia. La maglia gara home 22/23 alle tradizionali righe biancazzurre abbina tre bande centrali di larghezza maggiore su cui, con una stampa tono su tono, viene ripetuto il nome completo del club: Società Polisportiva Ars et Labor, da cui nasce il famoso acronimo S.P.A.L. La nuova ‘Home’ con collo a polo inria e chiusura a tre bottoni, sul petto riproduce a destra il Macron Hero in stampa siliconata e a sinistra, lo stemma del club estense nella sua versione classica. Il backneck è personalizzato con i colori, il logo sociale ed il motto “NON CAMMINERAI MAI SOLA” a sottolineare il forte senso di appartenenza di tutti coloro che amano i colori biancoazzurri. Nel colletto è presente un tape tricolore, visibile sia all’interno che all’esterno, mentre nel retro-collo ritroviamo la scritta SOCIETÀ POLISPORTIVA ARS ET LABOR, stampata in ...

