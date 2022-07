La regina partecipa alla sua prima cerimonia di investitura in due anni e senza bastone

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 15 luglio 2022) Elisabetta II ha consegnato al National Health Service britco, per l’impegno nella lotta contro il Covid, la Croce di San Giorgio. La sua pre, che si è svolta a Windsor, non era prevista. Ma The Queen ha voluto esserci (insieme al figlio Carlo) ed è apparsa più in forma che mai