Karina Cascella spiega perché negli ultimi tempi non amava più il suo ruolo nei programmi di Barbara D’Urso

Karina Cascella è stata intervistata da Liberoquotidiano.it e ha parlato dei motivi che l'hanno portata ad allontanarsi, almeno momentaneamente, dal mondo televisivo: negli ultimi tempi ero un po' satura di litigi fini a se stessi. A me piace il confronto, ma mi piace confrontarmi con un certo tipo di persone che riescono a comprendere la discussione, l'argomento. Tante volte mi sono ritrovata a parlare con persone che non sapevano neanche dove si trovavano in quel momento e di conseguenza è veramente inutile in quel caso. Ero stanca di litigare con tutti, mi piacerebbe avere un'occasione diversa. Io, non per presunzione, credo di avere le caratteristiche per essere l'opinionista perfetta di un reality. Non ho peli sulla lingua, non sono una moralista, il politicamente corretto non ha mai fatto per ...

