Jannik Sinner infortunato dopo Wimbledon: si ritira da Amburgo (Di venerdì 15 luglio 2022) I tifosi di Jannik Sinner dovranno pazientare ancora qualche giorno prima di rivederlo in campo. Il campione altoatesino, infatti, ha deciso che, a causa di un problema alla caviglia che ha accusato nei quarti di finale di Wimbledon contro

