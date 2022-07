**Governo: Borghi (Pd), 'Lega-Fi? Alleati di chi fa opposizione a Draghi ogni giorno'** (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Sul documento comune FI-Lega verrebbe da dire da quale pulpito viene la predica visto che loro sono Alleati strutturali con chi fa ogni giorno l'opposizione a Draghi". Così Enrico Borghi del Pd a SkyTg24. "Non possono fare le anime belle da un lato, con relativa morale agli altri, e poi restare dentro una contraddizione permanente e insostenibile di questo tipo. Se davvero si vuole sostenere Draghi, si riparta dalla maggioranza parlamentare che ha fatto nascere questo governo assumendosi in trasparenza le responsabilità davanti al Paese”. Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Sul documento comune FI-verrebbe da dire da quale pulpito viene la predica visto che loro sonostrutturali con chi fal'". Così Enricodel Pd a SkyTg24. "Non possono fare le anime belle da un lato, con relativa morale agli altri, e poi restare dentro una contraddizione permanente e insostenibile di questo tipo. Se davvero si vuole sostenere, si riparta dalla maggioranza parlamentare che ha fatto nascere questo governo assumendosi in trasparenza le responsabilità davanti al Paese”.

