Estate in città: il costume intero è il top preferito delle star (Di venerdì 15 luglio 2022) Le star colpiscono ancora, con l'ennesimo trend di styling che in poche settimane vedremo ovunque. Si tratta di indossare il costume intero, quello amatissimo per la spiaggia, anche in città. Gigi Hadid, sua sorella Bella e persino Kim Kardashian sembrano aver accolto la tendenza ognuna secondo il proprio stile. Per il giorno, come per la sera: ecco come ognuna di loro ha scelto di abbinarlo. Gigi Hadid: con pantaloni e camicia Dopo il lancio della capsule collection insieme a Frankie Bikinis, Gigi Hadid non può più farne a meno del suo costume intero. Con una fantasia azzurra su base bianca, il modello prevede uno scollo quadrato e un "balconcino" plissettato. La top model lo ha abbinato a pantaloni a vita bassa, una camicia cropped a maniche lunghe, pochette Louis Vuitton e décolleté ...

