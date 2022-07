Di Maio spara a zero sulla crisi di governo: “Il M5S non esiste più, ora è il partito di Conte” (Di venerdì 15 luglio 2022) Tra i più feroci critici della mossa del Movimento 5 Stelle di non votare la fiducia al governo Draghi aprendo di fatto la crisi di governo c’è chi all’interno del partito è nato e cresciuto, e lo ha abbandonato poco prima della tempesta: Luigi Di Maio, in un’intervista a Rtl, attacca quello che ormai definisce “il partito di Conte, perché quello ormai non è più il Movimento 5 Stelle”. “Stava pianificando da tanto tempo la crisi – ha dichiarato il ministro degli Esteri, autore della scissione che ha portato alla creazione del gruppo Insieme per il Futuro – perché qui c’è un tira e molla che va avanti da mesi”. Nega di aver avuto contatti con il presidente pentastellato dal momento della scissione, ma lo attacca per la gestione dell’ultimo periodo, che ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Tra i più feroci critici della mossa del Movimento 5 Stelle di non votare la fiducia alDraghi aprendo di fatto ladic’è chi all’interno delè nato e cresciuto, e lo ha abbandonato poco prima della tempesta: Luigi Di, in un’intervista a Rtl, attacca quello che ormai definisce “ildi, perché quello ormai non è più il Movimento 5 Stelle”. “Stava pianificando da tanto tempo la– ha dichiarato il ministro degli Esteri, autore della scissione che ha portato alla creazione del gruppo Insieme per il Futuro – perché qui c’è un tira e molla che va avanti da mesi”. Nega di aver avuto contatti con il presidente pentastellato dal momento della scissione, ma lo attacca per la gestione dell’ultimo periodo, che ...

