Covid oggi Lazio, 8.512 contagi: a Roma 4.476 casi (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 8.512 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 luglio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 8 morti. oggi nel Lazio “su 4.396 tamponi molecolari e 36.871 tamponi antigenici per un totale di 41.267 tamponi, si registrano 8.512 nuovi casi positivi (-1.236), sono 8 i decessi (-1), 997 i ricoverati (+73), 72 le terapie intensive (+3) e +4.476 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 20,6%. I casi a Roma città sono a quota 4.050”, evidenzia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, facendo notare che nella regione “si registrano 1.600 casi in meno rispetto allo stesso giorno della settimana scorsa”. In dettaglio i ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 8.512 i nuovida coronavirus15 luglio nel, secondo i dati dell’ultimo bollettino-19. Si registrano altri 8 morti.nel“su 4.396 tamponi molecolari e 36.871 tamponi antigenici per un totale di 41.267 tamponi, si registrano 8.512 nuovipositivi (-1.236), sono 8 i decessi (-1), 997 i ricoverati (+73), 72 le terapie intensive (+3) e +4.476 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 20,6%. Icittà sono a quota 4.050”, evidenzia l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, facendo notare che nella regione “si registrano 1.600in meno rispetto allo stesso giorno della settimana scorsa”. In dettaglio i ...

