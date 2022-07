Biden avverte l'Iran sull'atomica 'Fermatevi, siamo pronti a tutto' - Cronaca - quotidiano.net (Di venerdì 15 luglio 2022) Joe Biden tira dritto sulla sua visita in Arabia Saudita. E avverte l'Iran: "sull'atomica non cediamo di un millimetro, siamo pronti a tutto e Teheran non deve avere l'arma nucleare". Alla vigilia del ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Joetira drittoa sua visita in Arabia Saudita. El': "non cediamo di un millimetro,e Teheran non deve avere l'arma nucleare". Alla vigilia del ...

Pubblicità

infoitinterno : Biden avverte l’Iran sull’atomica 'Fermatevi, siamo pronti a tutto' - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Biden in Israele avverte l’Iran: “Pronti a usare la forza per fermare l’atomica” - angiuoniluigi : RT @repubblica: Biden in Israele avverte l’Iran: “Pronti a usare la forza per fermare l’atomica” - repubblica : Biden in Israele avverte l’Iran: “Pronti a usare la forza per fermare l’atomica” - PMastrolilli : Biden in Israele avverte l’Iran: “Pronti a usare la forza per fermare l’atomica” -