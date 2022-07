Arriva l’Apocalisse 4800 | preparatevi ad un’estate ancora più rovente

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 15 luglio 2022) Vi sembrava di aver già sudato anche per le prossime dieci estati? In realtà, il peggio devere con. Luglio non sarà più lo stesso. Forse anche chi ama l’estate follemente e mal sopporta il freddo non poteva immaginare tre mesi così roventi. In questo caso, infatti, non si parla più di caldo, ma di una sorta di esperienza premorte da inserire sul curriculum nel caso in cui si sopravviva ai bollori anormali a cui stiamo, ahinoi, assistendo. Ma non solo. Se pensavate che il peggio fosse già passato, mi dispiace darvi questa terribile notizia. E’ in arrivo, infatti, l’anticiclone africano che farà schizzare le temperature in tutta Italia. Ci aspettano quindi giornate torride fino alla prossima settimana, a causa del caldo proveniente direttamente da Marocco, Tunisia e ...