Aria condizionata, i disturbi che crea: come evitare di ammalarsi (Di venerdì 15 luglio 2022) In queste giornate di caldo torrido sia in casa che nelle strutture in giro della città, l’Aria condizionata è un must per refrigerarsi e respirare. Essa però crea diversi disturbi: andiamo a scoprire come evitare di ammalarsi. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In questo periodo di caldo torrido bisogna prendere delle misure per Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 15 luglio 2022) In queste giornate di caldo torrido sia in casa che nelle strutture in giro della città, l’è un must per refrigerarsi e respirare. Essa peròdiversi: andiamo a scopriredi. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In questo periodo di caldo torrido bisogna prendere delle misure per Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

Corriere : Attenzione all’aria condizionata in auto: multe fino a 444 euro - Karillo_CC : @_Arimoon88 Dopo 7 (sette) anni, si sono decisi a metterci... Dei pinguini... Che raffreddano nulla... Un Caf senza… - aribaus : RT @GianniCuperIoPD: Abbiamo scelto l’aria condizionata. - rattointerista : @skskriniar Immagina dare un esame in 180 in un'auletta senza aria condizionata ?????? - MartyZanolini : @varesenews Speriamo che riaccendano l’aria condizionata sui treni da/per Milano in questo caso -