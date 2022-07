Aranova, Caroccia: “Al via i lavori di manutenzione straordinaria in via Ovodda” (Di venerdì 15 luglio 2022) Fiumicino – A novembre scorso l’Assessore ai lavori Pubblici Angelo Caroccia ha comunicato la disponibilità dei fondi destinati a interventi di risanamento di diverse strade del Territorio: “Tra queste – sottolinea l’Assessore Caroccia – via Ovodda ad Aranova dove, insieme al Sindaco Montino, la Presidente del Consiglio Alessandra Vona e il Consigliere Comunale Stefano Calcaterra abbiamo fatto un sopralluogo e tenuto una riunione sul posto“. “In quella sede, – spiega Caroccia – l’Amministrazione si è presa l’impegno di intervenire con un’azione di manutenzione straordinaria. Impegno che vede la sua attuazione in questi giorni con la messa in sicurezza dei chiusini, per poi proseguire con tutti i lavori di asfaltatura del manto ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 luglio 2022) Fiumicino – A novembre scorso l’Assessore aiPubblici Angeloha comunicato la disponibilità dei fondi destinati a interventi di risanamento di diverse strade del Territorio: “Tra queste – sottolinea l’Assessore– viaaddove, insieme al Sindaco Montino, la Presidente del Consiglio Alessandra Vona e il Consigliere Comunale Stefano Calcaterra abbiamo fatto un sopralluogo e tenuto una riunione sul posto“. “In quella sede, – spiega– l’Amministrazione si è presa l’impegno di intervenire con un’azione di. Impegno che vede la sua attuazione in questi giorni con la messa in sicurezza dei chiusini, per poi proseguire con tutti idi asfaltatura del manto ...

