Tiro a segno, Coppa del Mondo Changwon: Monna-Tesconi-Torracchi, l’Italia vince nella pistola a squadre (Di giovedì 14 luglio 2022) Un’altra giornata di gare, per quanto riguarda il Tiro a segno, è andata in archivio alla Coppa del Mondo di Changwon 2022. Diversi i contest a squadre che si sono tenute sulle linee di sparo coreane. Andiamo a vedere come sono andate le cose. pistola 10m a squadre maschile Luca Tesconi, Paolo Monna e Alessio Torracchi, con i primi due in grado di prendersi il secondo e il terzo posto nella gara individuale, si impongono in Corea del Sud battendo 17-15 l’India di Narwal, Naveen e Dangi in una finalissima tiratissima ed emozionante facendo capire una volta di più che il settore di pistola, per l’Italia, è in questo momento quello più caldo e importante. ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) Un’altra giornata di gare, per quanto riguarda il, è andata in archivio alladeldi2022. Diversi i contest ache si sono tenute sulle linee di sparo coreane. Andiamo a vedere come sono andate le cose.10m amaschile Luca, Paoloe Alessio, con i primi due in grado di prendersi il secondo e il terzo postogara individuale, si impongono in Corea del Sud battendo 17-15 l’India di Narwal, Naveen e Dangi in una finalissima tiratissima ed emozionante facendo capire una volta di più che il settore di, per, è in questo momento quello più caldo e importante. ...

Pubblicità

giustovincente : #crisidigoverno: certo dire che Conte e il suo nuovo M5s 'non godono d buona stampa' è davvero un eufemismo! Pratic… - yelyahseyes : @d8ressa tiro già fuori l'interactive map e me li segno TUTTI - TV7Benevento : Coppa del Mondo di Tiro a Segno. Medaglia di bronzo per la sannita Maria Varricchio - - sportli26181512 : Tiro a segno, è grande Italia alla Coppa del Mondo: Dalla Corea del Sud dove è in corso la Coppa del Mondo gli azzu… - kittabov : @Stefaniaboh_ Me la segno,tra un poco rivedo i miei amici di Roma,gliela propongo e me la tiro?? -