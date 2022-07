Napoli, via agli acquisti dopo Koulibaly: si chiude per il colpo in attacco (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Napoli spinge per la conclusione della trattativa: l’attaccante sta per arrivare, e non si tratta di Paulo Dybala, col quale comunque proseguono i colloqui. Con l’addio di Lorenzo Insigne, trasferitosi in Canada al Toronto, al termine del contratto col Napoli, e dopo la scadenza di quello di Dries Mertens, la società azzurra ha bisogno di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilspinge per la conclusione della trattativa: l’attaccante sta per arrivare, e non si tratta di Paulo Dybala, col quale comunque proseguono i colloqui. Con l’addio di Lorenzo Insigne, trasferitosi in Canada al Toronto, al termine del contratto col, ela scadenza di quello di Dries Mertens, la società azzurra ha bisogno di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

