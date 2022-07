Napoli-Bassa Anaunia: la formazione ufficiale, Kvaratskhelia titolare. Ecco dove vederla (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Napoli gioca la prima amichevole stagione contro la Bassa Anaunia, formazione locale. Arriva la prima formazione ufficiale di Luciano Spalletti senza Koulibaly e con Di Lorenzo nel ruolo di difensore centrale e Zanoli titolare sulla destra. Spalletti sembra puntare di nuovo sul 4-2-3-1 come modulo di partenza con Lobotka appena arrivato a comandare già il centrocampo insieme con Anguissa. Napoli-BassaAnaunia sarà anche la prima da titolare con la maglia del Napoli per Kvaratskhelia. Nel Napoli ci sono anche cinque giocatori in riposo precauzionale che non prenderanno parte all’amichevole e sono: Fabian Ruiz, Elmas, Folorunsho, Idasik e Mathias ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilgioca la prima amichevole stagione contro lalocale. Arriva la primadi Luciano Spalletti senza Koulibaly e con Di Lorenzo nel ruolo di difensore centrale e Zanolisulla destra. Spalletti sembra puntare di nuovo sul 4-2-3-1 come modulo di partenza con Lobotka appena arrivato a comandare già il centrocampo insieme con Anguissa.sarà anche la prima dacon la maglia delper. Nelci sono anche cinque giocatori in riposo precauzionale che non prenderanno parte all’amichevole e sono: Fabian Ruiz, Elmas, Folorunsho, Idasik e Mathias ...

