Nancy Brilli e la prova costume | “Non adatto alla mia età? Basta farci stupidi problemi”

(Di giovedì 14 luglio 2022) Stop alle paranoie sulla. Il messaggio arriva forte e chiaro da, la popolare attrice, già vincitrice del premio migliore attrice non protagonista ai David di Donatello 1990 e ai Nastri d’argento 1990 per il ruolo nel film “Piccoli equivoci”. L’attrice romana ha trascorso una vita sotto i riflettori: ha debuttato a 20 anni nel ruolo di Miriam Petacci nel film “Claretta” di Pasquale Squitieri e già da giovanissima, quindi, ha dovuto fare i conti con le attenzioni dei media, i flash dei paparazzi, con critiche e giudizi. Oggi che è una bellissima 58enne ha deciso di dire “” alle preoccupazioni relative all’aspetto fisico e sui Instagram si è mostrata in bikini in tutto il suo splendore per lanciare un messaggio di auto accettazione, un invito a tutte le donne ad affrontare ...

Luce

50 anni e non sentirli per Claudia Gerini . L'attrice ha voluto seguire l'esempio die ha pubblicato uno scatto in costume da bagno. La didascalia parla chiaro e ironizza: 'Beccata a Isola di Espalmador…Certo…. Mi potevo impegnare un po' di più con gli ...Leggi anche > Dopoecco Claudia Gerini: la prova costume è super. 'Ci difendiamo discretamente' L'italo - francese ha spiegato che Fabio Bartolo Rizzo, il vero nome di Marracash, è una ... Nancy Brilli, no alla violenza: "L'adolescenza segnata da donne che non amavano le donne" - Luce Nancy, da sempre icona di bellezza femminile italiana, non nasconde di essersi sentita a disagio con il suo corpo, per il giudizio altrui C'è anche l'ex Eva Grimaldi.