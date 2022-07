Milan, Ibrahimovic scherza con un tifoso: «Interista? Peggio per te» (Di giovedì 14 luglio 2022) Ibrahimovic, in vacanza sul Lago di Garda per recuperare dall’infortunio, ha scherzato con un tifoso Interista che gli ha chiesto una foto In vacanza sul Lago di Garda, dove sta proseguendo la riabilitazione al ginocchio, Zlatan Ibrahimovic, come riportato da gazzetta.it, ha scherzato con un tifoso Interista che gli chiedeva una foto: «Sei Interista? Peggio per te». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022), in vacanza sul Lago di Garda per recuperare dall’infortunio, hato con unche gli ha chiesto una foto In vacanza sul Lago di Garda, dove sta proseguendo la riabilitazione al ginocchio, Zlatan, come riportato da gazzetta.it, hato con unche gli chiedeva una foto: «Seiper te». L'articolo proviene da Calcio News 24.

