Marika Fruscio “e qui vien giù lo stadio” curve infuocate: tutto esaurito su Instagram – FOTO (Di giovedì 14 luglio 2022) Marika Fruscio fa visita ad uno degli stadi più infuocati d’Europa. La giornalista dal cuore azzurro non è da meno: è delirio tra gli spalti. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO Instagram E’ stata una giornata memorabile, quasi da incorniciare per la giornalista dal cuore azzurro, partenopeo, Marika Fruscio. L’ex concorrente del concorso di bellezza, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 14 luglio 2022)fa visita ad uno degli stadi più infuocati d’Europa. La giornalista dal cuore azzurro non è da meno: è delirio tra gli spalti. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTROE’ stata una giornata memorabile, quasi da incorniciare per la giornalista dal cuore azzurro, partenopeo,. L’ex concorrente del concorso di bellezza, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

couplehotwife1 : RT @dea_channel: pausa sigaretta con la divina Marika Fruscio ????????????????????? - dvakondios : RT @marikafruscio10: Marika Fruscio, in Portogallo in vacanza con le amiche | FOTO - MHernandezRosel : RT @marikafruscio10: Marika Fruscio, in Portogallo in vacanza con le amiche | FOTO - Z50143366 : RT @marikafruscio10: Marika Fruscio, in Portogallo in vacanza con le amiche | FOTO - marikafruscio10 : Marika Fruscio, in Portogallo in vacanza con le amiche | FOTO -