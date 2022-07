M5s, perde pezzi in Senato: Cinzia Leone passa con Di Maio: "Delusa da Conte" (Di giovedì 14 luglio 2022) Il M5s perde ancora pezzi. La senatrice Cinzia Leone passa con Luigi Di Maio. Aderisce cioè al gruppo Insieme per il futuro. E al Foglio spiega: "Nel corso di questa legislatura mi sono battuta con tutta me stessa per difendere le donne più deboli coinvolte in situazioni di disagio, per veicolare un messaggio universale che conduca all’autodeterminazione delle donne e per lottare contro ogni forma di violenza di genere e femmicidio, una delle più gravi piaghe che affliggono il nostro Paese e l’umanità intera. Numerose sono le modalità con cui le donne vengono colpite: penso ad esempio al matrimonio forzato, una barbarie presente in vaste aree del mondo come ad esempio l’Africa e l’Asia, che in Italia pensavamo fosse solo un ricordo del passato, ma che attraverso le ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 luglio 2022) Il M5sancora. La senatricecon Luigi Di. Aderisce cioè al gruppo Insieme per il futuro. E al Foglio spiega: "Nel corso di questa legislatura mi sono battuta con tutta me stessa per difendere le donne più deboli coinvolte in situazioni di disagio, per veicolare un messaggio universale che conduca all’autodeterminazione delle donne e per lottare contro ogni forma di violenza di genere e femmicidio, una delle più gravi piaghe che affliggono il nostro Paese e l’umanità intera. Numerose sono le modalità con cui le donne vengono colpite: penso ad esempio al matrimonio forzato, una barbarie presente in vaste aree del mondo come ad esempio l’Africa e l’Asia, che in Italia pensavamo fosse solo un ricordo delto, ma che attraverso le ...

