La strategia energetica con cui Putin vuole colpire l’Europa

(Di giovedì 14 luglio 2022) Vladimirsta per scatenare sanzioni efficacissime controtagliando unilateralmente le forniture di metano sul lungo periodo. Efficaci in un certo senso come quelle cheha deciso per punire e ostacolare la sua sanguinaria invasione russa dell’Ucraina, soprattutto per i risvolti politici sui governi. Questo è il chiarissimo sospetto che ogni giorno che passa si fa più concreto a partire dalla leadership della Germania, per finire con quella di Bruxelles (e Roma). Gli scenari per l’autunno-inverno che dipinge il verde Robert Habeck, vice cancelliere tedesco e ministro dell’economia, sono poco meno che apocalittici: in seguito al crollo volutamente programmato dal Cremlino delle forniture di metano, si potranno verificare chiusure in massa di aziende, licenziamenti a valanga, disagi acutissimi per la popolazione ...