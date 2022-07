La prova: MacBook Air M2, il prossimo best seller di Apple (Di giovedì 14 luglio 2022) Completamente ridisegnato all'esterno, il nuovo portatile riprende le linee dei MacBook Pro ma rimane sottilissimo e leggerissimo. Ed è tutto diverso anche all'interno, col potente chip M2. Ha molti pregi e un solo difetto: costa di più del modello precedente Leggi su repubblica (Di giovedì 14 luglio 2022) Completamente ridisegnato all'esterno, il nuovo portatile riprende le linee deiPro ma rimane sottilissimo e leggerissimo. Ed è tutto diverso anche all'interno, col potente chip M2. Ha molti pregi e un solo difetto: costa di più del modello precedente

Pubblicità

infoitscienza : La prova: MacBook Air M2, il prossimo best seller di Apple - CarmeloSamperi : La prova: MacBook Air M2, il prossimo best seller di Apple - BrunoRuffilli : La prova in anteprima del #MacBook Air M2 di Apple - Digital_Day : La prova per 'nerd': tutta l'analisi dei consumi e delle prestazioni -