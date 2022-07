Pubblicità

Il Notiziario

Sulla Varesina anche la polizia locale diMilanese per i rilievi dell'e per dirigere il traffico.Graveauto moto questa mattina, 4 luglio 2022, lungo la strada statale Varesina aMilanese. Ad avere la peggio un motociclista di 62 anni. Sul posto l'elisoccorso. Incidente a Garbagnate con auto rovesciata e conducente estratto dai pompieri | FOTO - Incidente stradale e auto rovesciata questa mattina a Garbagnate in viale Forlanini con l'intervento dei pompieri ...Un uomo di 67 si è ribaltato con la propria auto andando a sbattere contro un albero in viale Forlanini a Garbagnate: i Vigili del Fuoco sono riusciti ad estrarlo dal mezzo.