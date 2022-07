"In ogni caso è morto": Sallusti, la più dura delle sentenze su Mario Draghi (Di giovedì 14 luglio 2022) Cala il sipario, il governo guidato da Mario Draghi è morto. In ogni caso. Qualunque cosa accada. Questa l'estrema sintesi del pensiero di Alessandro Sallusti, direttore di Libero, ospite in collegamento a Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4. La puntata è quella di ieri sera, mercoledì 13 luglio, le ore caldissime in cui veniva ufficializzato il "no" alla fiducia sul dl Aiuti dei grillini, che usciranno dall'aula al momento del voto. Un "no" che apre la crisi: Draghi era stato chiarissimo, senza il "sì" alla fiducia di Giuseppe Conte e i suoi sarebbe salito al Quirinale da Sergio Mattarella per rassegnare le sue dimissioni. E così sarà, per quanto il capo dello Stato con assoluta probabilità lo rinvierà alle Camere. A meno di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Cala il sipario, il governo guidato da. In. Qualunque cosa accada. Questa l'estrema sintesi del pensiero di Alessandro, direttore di Libero, ospite in collegamento a Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4. La puntata è quella di ieri sera, mercoledì 13 luglio, le ore caldissime in cui veniva ufficializzato il "no" alla fiducia sul dl Aiuti dei grillini, che usciranno dall'aula al momento del voto. Un "no" che apre la crisi:era stato chiarissimo, senza il "sì" alla fiducia di Giuseppe Conte e i suoi sarebbe salito al Quirinale da Sergio Mattarella per rassegnare le sue dimissioni. E così sarà, per quanto il capo dello Stato con assoluta probabilità lo rinvierà alle Camere. A meno di ...

