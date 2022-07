Della crisi politica non mi importa, finché non si presenta la storia (Di giovedì 14 luglio 2022) Se solo penso che una crisi politica fa, finivo sui giornali di destra, su istigazione di alcuni destrorsi come Teresa Bellanova e Ivan Scalfarotto, additato come terrorista. Oggi, per indurmi a leggere una riga di giornale dedicata a quella che mi pare sia in corso, dovrebbero davvero mettermi un giubbotto esplosivo e minacciarmi di farlo saltare. Non ho quindi né la minima idea, né il minimo interesse per la sua evoluzione. Si è creata una rottura sentimentale con la politica, analoga e parallela alla rottura con quello che fu il gruppo editoriale di famiglia. Per cui piango, e molto, l’Eugenio che conobbi, non quello morto oggi. Dunque Draghibis, Draghiuno senza i 5 stelle, camere sciolte, con inedito voto settembrino? E allora? Qualcosa succederà, con molte probabilità tenendo molto poco conto delle opinioni degli elettori. Del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Se solo penso che unafa, finivo sui giornali di destra, su istigazione di alcuni destrorsi come Teresa Bellanova e Ivan Scalfarotto, additato come terrorista. Oggi, per indurmi a leggere una riga di giornale dedicata a quella che mi pare sia in corso, dovrebbero davvero mettermi un giubbotto esplosivo e minacciarmi di farlo saltare. Non ho quindi né la minima idea, né il minimo interesse per la sua evoluzione. Si è creata una rottura sentimentale con la, analoga e parallela alla rottura con quello che fu il gruppo editoriale di famiglia. Per cui piango, e molto, l’Eugenio che conobbi, non quello morto oggi. Dunque Draghibis, Draghiuno senza i 5 stelle, camere sciolte, con inedito voto settembrino? E allora? Qualcosa succederà, con molte probabilità tenendo molto poco conto delle opinioni degli elettori. Del ...

