Crisi di governo, Renzi approva le dimissioni: «Ha fatto bene. Ora lavoriamo per un Draghi-Bis» (Di giovedì 14 luglio 2022) Alla fine è successo: Mario Draghi si è dimesso. La decisione fa seguito alla presa di posizione del Movimento 5 Stelle, che ha rifiutato di partecipare al voto di fiducia al Senato sul Dl Aiuti. Immediate le reazioni dei partiti nazionali e dei loro leader. A detta di Matteo Renzi, fondatore di Italia viva, si è trattato di una scelta obbligata: «Draghi ha fatto bene, rispettando le Istituzioni: non si fa finta di nulla dopo il voto di oggi», scrive su Twitter. E non risparmia aspre critiche ai pentastellati: «I grillini hanno fatto male al Paese anche stavolta». E promette: «Noi lavoriamo per un Draghi-Bis da qui ai prossimi mesi per finire il lavoro su Pnrr, legge di Bilancio e situazione ucraina». July 14, 2022 Fa eco il compagno di ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) Alla fine è successo: Mariosi è dimesso. La decisione fa seguito alla presa di posizione del Movimento 5 Stelle, che ha rifiutato di partecipare al voto di fiducia al Senato sul Dl Aiuti. Immediate le reazioni dei partiti nazionali e dei loro leader. A detta di Matteo, fondatore di Italia viva, si è trattato di una scelta obbligata: «ha, rispettando le Istituzioni: non si fa finta di nulla dopo il voto di oggi», scrive su Twitter. E non risparmia aspre critiche ai pentastellati: «I grillini hannomale al Paese anche stavolta». E promette: «Noiper un-Bis da qui ai prossimi mesi per finire il lavoro su Pnrr, legge di Bilancio e situazione ucraina». July 14, 2022 Fa eco il compagno di ...

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - Open_gol : «Il M5s fatto male al Paese anche stavolta» Matteo Renzi - izme1986 : @EmaEuropeo @gabrygabr @LengoCotto Ma che minchia state a fare le analisi della crisi di governo che stasera vi man… -