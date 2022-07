Calcio | Barcellona | ufficiale rinnovo Dembelè fino al 2024

(Di giovedì 14 luglio 2022) Il suo contratto era scaduto lo scorso 30 giugno(SPAGNA) - Ousmanesarà ancora un giocatore del, almeno per altre due stagioni. Alla fine il 25enne attaccante francese ...

Il suo contratto era scaduto lo scorso 30 giugno(SPAGNA) - Ousmane Dembelè sarà ancora un giocatore del, almeno per altre due stagioni. Alla fine il 25enne attaccante francese ha deciso di rinnovare il contratto che era scaduto lo scorso giugno: nuovo accordo fino al 2024, con una riduzione ...Dembélé, 25 anni, è aldal 2017. . 14 luglio 2022 Barcellona, Dembele si è allenato anche oggi. Vicina l'ufficialità: contratto fino al 2024 Il suo contratto era scaduto lo scorso 30 giugno BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Ousmane Dembelè sarà ancora un giocatore del Barcellona, ...Il centravanti vorrebbe andare al Barcellona ma il club bavarese non ha intenzione di lasciarlo partire ad un anno dalla fine del suo regolare contratto. Se nelle scorse ore via avevamo parlato ...